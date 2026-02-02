Meteo tempo instabile a Messina e in tutta la Sicilia | previste piogge e venti

La Sicilia si prepara a un’altra settimana di pioggia e vento. Le previsioni parlano chiaro: impulsi di aria instabile provenienti da ovest porteranno maltempo su tutta l’isola, Messina inclusa. Durante i prossimi giorni, ci saranno frequenti rovesci e raffiche di vento che sferzeranno le coste e le città. La situazione resta sotto osservazione, mentre residenti e visitatori si devono armare di pazienza e ombrelli.

Una serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge. Martedì - spiega l'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino - sarà ancora una giornata abbastanza soleggiata, seppur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. Mercoledì due impulsi ravvicinati determineranno un peggioramento fin dalle prime ore della giornata, con piogge e rovesci in marcia da ovest verso est, più frequenti lungo il versante settentrionale della regione. I venti si disporranno dai quadranti occidentali e rinforzeranno.

