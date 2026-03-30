Mercato Napoli occhi su Manchester e sfida alla Juve per un top dei citizens

Il mercato del Napoli si surriscalda con l'interesse per Bernardo Silva, che lascerà il Manchester City a parametro zero questa estate. Secondo fonti estere, il club partenopeo sarebbe tra le squadre europee che stanno monitorando la situazione del centrocampista portoghese, mentre si prepara a sfidare la Juventus per assicurarsi un giocatore dei Citizens.

Bernardo Silva lascia il Manchester City a parametro zero quest’estate, e il Napoli di Antonio Conte è tra i club europei interessati al portoghese secondo quanto rivela CaughtOffside.com. Silva e il Manchester City: l’addio già comunicato. Il centrocampista portoghese ha formalmente informato il City della sua intenzione di partire al termine della stagione, quando il contratto scadrà naturalmente. Non si tratta di una valutazione di mercato complessa: il giocatore ha già preso la decisione e l’ha comunicata al club inglese. A 31 anni, Silva cerca una nuova sfida competitiva. Le opzioni non mancano: dalla Major League Soccer alla Saudi Pro League, fino ai principali club europei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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