Il 7 giugno 2026 potrebbe essere la data in cui si svolgeranno le prossime elezioni anticipate, decise dalla leader del governo. La decisione è ancora in fase di valutazione e non è stata ufficializzata, ma si ipotizza che questa possa essere la data scelta per le consultazioni elettorali. La questione riguarda le modalità e le tempistiche di una possibile convocazione elettorale anticipata.

7 giugno 2026. Potrebbe essere questo il giorno in cui gli italiani tornano alle urne per decisione di Giorgia Meloni. Sarebbe il colpo di teatro, di cui c’è già traccia nei mille pensieri della premier e fatto adombrare – almeno come intendimento – nei retroscena dei giornali. Meloni deve infatti fare i conti non solo con la batosta referendaria ma soprattutto con la propria coalizione che se ne sta cedendo, sta infatti cadendo a pezzi. Il governo così com’è sembra inservibile alle necessità. Il costo dell’amicizia con Donald Trump si sta rivelando tanto salato da rendere improcrastinabile una revisione del fidanzamento politico che sembrava fare immaginare una vera storia d’amore, diciamo così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni anticipate a giugno, il dilemma di Meloni: l’ultima spericolata prova d’autore?

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