McTominay ignora l’Arabia | testa solo al Napoli

Da forzazzurri.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay si concentra esclusivamente sulla sua attuale squadra, senza considerare offerte dall’Arabia Saudita. Le voci di mercato che lo riguardano continuano a circolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o sviluppi concreti. Il giocatore non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo al suo futuro, e il suo nome rimane al centro di rumors senza ulteriori dettagli.

Attorno a Scott McTominay continuano a circolare voci di mercato, ma al momento non risultano sviluppi concreti sul fronte Arabia Saudita. Il centrocampista, infatti, non starebbe portando avanti alcun contatto con i club della Saudi Pro League e resta concentrato solo sul presente in maglia azzurra. A chiarire il quadro è Fabrizio Romano, che sul suo account X ha allontanato le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane. La linea, oggi, sarebbe molto chiara: nessuna trattativa aperta e piena attenzione al percorso con il Napoli. Nel frattempo, attorno a McTominay continua a crescere anche il legame simbolico con i tifosi. Il centrocampista... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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