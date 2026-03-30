McTominay ignora l’Arabia | testa solo al Napoli

Scott McTominay si concentra esclusivamente sulla sua attuale squadra, senza considerare offerte dall’Arabia Saudita. Le voci di mercato che lo riguardano continuano a circolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o sviluppi concreti. Il giocatore non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo al suo futuro, e il suo nome rimane al centro di rumors senza ulteriori dettagli.

Attorno a Scott McTominay continuano a circolare voci di mercato, ma al momento non risultano sviluppi concreti sul fronte Arabia Saudita. Il centrocampista, infatti, non starebbe portando avanti alcun contatto con i club della Saudi Pro League e resta concentrato solo sul presente in maglia azzurra. A chiarire il quadro è Fabrizio Romano, che sul suo account X ha allontanato le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane. La linea, oggi, sarebbe molto chiara: nessuna trattativa aperta e piena attenzione al percorso con il Napoli. Nel frattempo, attorno a McTominay continua a crescere anche il legame simbolico con i tifosi. Il centrocampista... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay ignora l’Arabia: testa solo al Napoli Articoli correlati McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col NapoliSi sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Leggi anche: Cagliari Napoli 0-1: decide McTominay dopo 2?. Solo giallo per Lobotka – FOTO Una raccolta di contenuti su McTominay ignora McTominay, offerta monstre dall’Arabia: la reazione del Napoli!Cessione McTominay - Suona l'allarme McTominay, che ha ricevuto una mega offerta dall'Arabia: ecco cosa farà ora il Napoli! fantamaster.it McTominay, Arabia lontana: testa al Napoli e sogno Mondiale con la ScoziaNegli ultimi giorni il nome di Scott McTominay è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato, con alcune voci che parlavano di un possibile interesse da parte di club della Saudi Pro League, pron ... ilnapolionline.com