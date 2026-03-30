McTominay concentra l’attenzione sul Napoli chiarisce l’esperto Romano per il 2026

L’interesse attorno a Scott McTominay cresce, con l’esperto Romano che indica il 2026 come l’anno in cui potrebbe concentrarsi sul Napoli. La discussione riguarda la sua posizione e il ruolo che potrebbe assumere nella squadra partenopea nei prossimi anni. Non ci sono ulteriori dettagli sul trasferimento o sulle trattative in corso, ma l’attenzione si focalizza sulle prospettive future del calciatore nel club italiano.

"> Scott McTominay: Un Pilastro per il Napoli. CAGLIARI, ITALIA – 20 MARZO: Scott McTominay del Napoli festeggia il suo gol durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e SSC Napoli allo Stadio Sant’Elia. (Foto di Enrico LocciGetty Images) Recentemente, l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calciomercato si è concentrata su Scott McTominay, centrocampista che ha rapidamente conquistato un posto di rilievo nella storia del Napoli. Secondo il noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, McTominay è attualmente concentrato esclusivamente sulla sua esperienza napoletana, nonostante le voci riguardanti contatti con club della Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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