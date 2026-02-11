Il violinista Emanuele Parrini live all' Associazione Vie Nuove

11 feb 2026

Emanuele Parrini si esibisce questa sera all’Associazione Vie Nuove con il suo progetto

Con "Animal Farm" il violinista Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca musicale e riflessione politica. Ispirato all’omonimo romanzo di George Orwell, il lavoro si delinea come una suite aperta, in cui la dimensione narrativa si trasforma in riflessione musicale sul.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

