Il violinista Emanuele Parrini live all' Associazione Vie Nuove
Emanuele Parrini si esibisce questa sera all’Associazione Vie Nuove con il suo progetto
Con "Animal Farm" il violinista Emanuele Parrini prosegue un percorso artistico che intreccia ricerca musicale e riflessione politica. Ispirato all’omonimo romanzo di George Orwell, il lavoro si delinea come una suite aperta, in cui la dimensione narrativa si trasforma in riflessione musicale sul.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Emanuele Parrini
Filarmonica tra le vie del paese. L’associazione prepara i 170 anni
Associazione degli agenti di assicurazione, Emanuele Pirazzoli rieletto presidente provinciale
Nella sede di Sicindustria Palermo, più di cento agenti di assicurazione si sono riuniti il 29 gennaio per eleggere i nuovi vertici dell’Associazione degli agenti di assicurazione, lo Sna.
Ultime notizie su Emanuele Parrini
Argomenti discussi: Pinocchio Jazz: Emanuele Parrini 5tet in concerto con Animal Farm alle Vie Nuove di Firenze.
Rassegna a Palazzo Collacchioni ’Vision Jazz’, musica e fotografiaPresentata la rassegna ideata da Emanuele Parrini e Francesco Minucci che prenderà il via venerdì. Debutto con la mostra ’Blue notes - Fire Music’ e poi il concerto del trio con violino, contrabbaso e ... lanazione.it
A Monfalcone il 13 febbraio 2026 l’Emanuele Parrini Quintet presenta “Animal Farm” al Carso in Corso per Jazz in Progress. #Friuli #Gorizia #Eventi x.com
Su Buscadero Andrea Trevaini ha recensito di . Emanuele Parrini (violin), Emanuele Marsico (trumpet, vocals), Tony Cattano (trombone), Guglielmo Santimone (piano), Silvia Bolognesi (double bass, arrangemen - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.