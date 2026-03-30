mario adinolfi si candida a sindaco di prato

Un politico ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Prato per le elezioni comunali previste il 24 e 25 maggio 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda una delle principali città toscane. La campagna elettorale si svilupperà nei prossimi mesi, con i candidati che presenteranno i propri programmi e le proposte per il futuro amministrativo della città.

Mario Adinolfi ha annunciato che si candiderà come sindaco di Prato alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. «L’assemblea nazionale del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io ho accettato», ha detto in un video messaggio. «Siamo reduci da una battaglia politica difficilissima combattuta in Veneto proprio dove scorre il Piave (ndr il filmato inizia con un verso della Canzone del Piave ), chiusa portando il Popolo della famiglia oltre il 5 per cento alle suppletive per la Camera dei Deputati», ha continuato. «Il 24 maggio si vota per le amministrative. 12 delle 18 principali città italiane sono governate dal Pd, di queste l’unica che va alle urne è Prato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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