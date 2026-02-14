Sai proprio tutto su San Valentino? Ecco qualche curiosità che forse non conoscevi

San Valentino, festa amata da molti e spesso criticata, ha origini che risalgono a un antico santo martire. La commemorazione di questo santo, celebrata il 14 febbraio, è diventata nel tempo un’occasione per scambiarsi regali e gesti affettuosi. Tuttavia, le sue radici storiche sono molto più intricate e sorprendenti di quanto si possa pensare, con leggende e tradizioni che si sono mescolate nel corso dei secoli. Per esempio, nel Medioevo si credeva che questa data fosse il momento in cui gli uccelli sceglievano il loro partner, aggiungendo un tocco di natura alle celebrazioni.

Che tu sia un inguaribile romantico o un cinico che aspetta solo il 15 febbraio per comprare i dolci scontati, San Valentino nasconde una storia molto più complessa (e bizzarra) di quanto i cuoricini rossi lascino intendere. Quella che oggi è la festa degli innamorati affonda le sue radici in un mix di riti antichi, leggende confuse e intuizioni commerciali geniali. Nell’antica Roma, metà febbraio non era tempo di rose, ma di Lupercalia: una festa decisamente selvaggia dove uomini nudi sacrificavano capre e cani, usando poi le pelli per colpire scherzosamente le donne come rito di fertilità. Solo nel V secolo Papa Gelasio I decise di ripulire l’evento, trasformandolo in una festa cristiana dedicata a un misterioso martire di nome Valentino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

