maltempo rischio neve

Una massa di aria fredda di origine polare sta attraversando la regione, portando con sé vento e precipitazioni nevose. La protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per neve, valido dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì. Le zone interessate sono le aree appenniniche nord-orientali. La situazione può comportare disagi alla circolazione e alle attività nelle zone interessate.

In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto Bistecca sì, ma solo di carne. L'Europa ferma le imitazioni e protegge il nome . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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