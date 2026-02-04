A partire dal primo febbraio, i cittadini calabresi dovranno fare i conti con un aumento dei prezzi del trasporto pubblico. Le tariffe sul trasporto urbano saliranno del 20%, mentre quelle sulle corse extraurbane cresceranno del 30%. La novità riguarda tutti coloro che usano quotidianamente bus e mezzi pubblici per spostarsi. Il rincaro entrerà in vigore tra pochi giorni, creando già qualche preoccupazione tra gli utenti.

Dal 1° febbraio 2026, i cittadini della Calabria dovranno affrontare un aumento significativo dei costi del trasporto pubblico. Le tariffe per i servizi urbani saliranno del 20%, mentre quelle relative alle corse extraurbane raggiungeranno un incremento massimo del 30%. La decisione, presa mesi fa dalla Giunta regionale, è stata finalmente attuata solo dopo il voto delle elezioni regionali, con un’implementazione che non ha seguito un percorso graduale né ha coinvolto i comuni, le associazioni degli utenti o i rappresentanti dei pendolari. Il provvedimento ha suscitato forte preoccupazione tra i gruppi politici e sociali, che lo definiscono un passo incontrollato e socialmente dannoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A partire da febbraio, rincari del 20% sul trasporto urbano e del 30% sulle corse extraurbane.

