Romelu Lukaku è tornato a Napoli, suscitando nuove possibilità nel procedimento legale che lo riguarda. La sua presenza in città potrebbe influenzare lo sviluppo delle indagini e le prossime decisioni delle autorità competenti. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o date ufficiali relative alle prossime azioni legali o alle eventuali novità nel procedimento.

Il caso Romelu Lukaku può entrare in una fase nuova. Dopo giorni di tensione, l’attaccante belga sarebbe infatti pronto a rientrare a Napoli, scegliendo di chiudere almeno sul piano operativo la parentesi che aveva creato attrito con il club. A ricostruire il quadro è Il Mattino, secondo cui Lukaku, dopo aver inizialmente rinviato il ritorno in Italia una volta saltata la tournée del Belgio negli Stati Uniti, avrebbe deciso di cambiare direzione. L’idea è quella di tornare in città in tempo utile per farsi trovare presente alla ripresa del lavoro. Il centravanti avrebbe organizzato un volo privato per rientrare già in serata. L’obiettivo è chiaro: essere a Castel Volturno per il nuovo ciclo di allenamenti previsto da domani. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku torna a Napoli: possibile svolta nel caso

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