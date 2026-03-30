Lukaku | Napoli in attesa della decisione finale possibile chiusura martedì
Il futuro di Lukaku resta incerto mentre il Napoli attende una decisione definitiva, prevista per martedì. La situazione riguarda le trattative tra il club e l’attaccante, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare gli accordi in corso. La giornata di domenica ha registrato tensioni tra le parti, mentre i rappresentanti continuano a lavorare per evitare uno stallo nella trattativa.
"> Diplomazia al lavoro per evitare il braccio di ferro a cura di Cristiano Vella Napoli, domenica 29 marzo 2026 alle 14:03 Il “caso” Lukaku: tensioni e possibili sviluppi. La situazione attuale attorno a Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è diventata oggetto di discussione accesa tra i tifosi e la dirigenza. A fronte di un apparente allontanamento del giocatore, che si trova attualmente a Anversa in quello che sembra un esilio autoimposto, le domande su cosa accadrà nei prossimi giorni diminuiscono. Lukaku non si è presentato a Castel Volturno, dove era atteso per la ripresa degli allenamenti, creando così una situazione che necessita di un intervento diplomatico da parte della società per evitare un vero e proprio braccio di ferro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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