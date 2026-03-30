Il futuro di Lukaku resta incerto mentre il Napoli attende una decisione definitiva, prevista per martedì. La situazione riguarda le trattative tra il club e l’attaccante, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare gli accordi in corso. La giornata di domenica ha registrato tensioni tra le parti, mentre i rappresentanti continuano a lavorare per evitare uno stallo nella trattativa.

"> Diplomazia al lavoro per evitare il braccio di ferro a cura di Cristiano Vella Napoli, domenica 29 marzo 2026 alle 14:03 Il “caso” Lukaku: tensioni e possibili sviluppi. La situazione attuale attorno a Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è diventata oggetto di discussione accesa tra i tifosi e la dirigenza. A fronte di un apparente allontanamento del giocatore, che si trova attualmente a Anversa in quello che sembra un esilio autoimposto, le domande su cosa accadrà nei prossimi giorni diminuiscono. Lukaku non si è presentato a Castel Volturno, dove era atteso per la ripresa degli allenamenti, creando così una situazione che necessita di un intervento diplomatico da parte della società per evitare un vero e proprio braccio di ferro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lukaku: Napoli in attesa della decisione finale, possibile chiusura martedì.

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