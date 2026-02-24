Serena Williams sta per tornare in campo | Ha un piano si sta allenando duramente

Serena Williams si prepara a tornare in campo dopo aver richiesto di essere reinserita nel registro di controlli antidoping dell'ITIA, un passo fondamentale per riprendere a giocare nei tornei WTA e del Grande Slam. La tennista si allena intensamente, seguendo un piano preciso per recuperare forma e ritmo. La sua presenza sui campi è ormai vicina e il pubblico aspetta con ansia il suo ritorno ufficiale, che potrebbe avvenire a breve.

La voce aveva già iniziato a circolare mesi fa, quando si era diffusa la notizia della sua richiesta di essere reinserita nel registro di controlli antidoping dell'ITIA, procedura necessaria per poter tornare a giocare nei tornei WTA e del Grande Slam: la possibilità di rivedere nuovamente in campo Serena Williams, dopo il ritiro nel 2022, ha iniziato a diventare sempre più concreta fino a raggiungere l'apice proprio ora alla vigilia del Sunshine Double. A diffondere l'indiscrezione diventata virale nelle ultime ore è stato il coach Rick Macci, ex allenatore sia di Serena che Venus all'inizio degli anni '90: "Ha un piano, perché si sta allenando duramente", ha rivelato a L'Equipe, "secondo me tornerà in campo presto, a Indian Wells o Miami. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

