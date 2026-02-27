Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato il 27 febbraio che l’Iran mette in guardia gli Stati Uniti contro richieste eccessive nei negoziati bilaterali. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con l’Iran che si rivolge all’amministrazione americana per chiarire i propri limiti nelle trattative. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici delle richieste o sulle risposte degli Stati Uniti.

I negoziati in corso, che dovrebbero proseguire la prossima settimana, sembrano essere l’ultima possibilità per evitare un attacco degli Stati Uniti, che hanno schierato un imponente dispositivo militare nella regione. La portaerei Uss Abraham Lincoln si trova a circa 700 chilometri dalle coste dell’Iran, e un’altra, la Uss Gerald R. Ford, ha lasciato il 26 febbraio una base navale a Creta per dirigersi verso il Medio Oriente. L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha affermato il 27 febbraio di essere “molto preoccupato per il rischio di un’escalation militare nella regione”. Gli Stati Uniti hanno più volte insistito sulla necessità di un divieto totale di arricchimento dell’uranio per l’Iran, mentre Teheran sostiene di avere il diritto di sviluppare un programma nucleare per scopi civili. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Iran mette in guardia Washington da “richieste eccessive” nei negoziati bilaterali

