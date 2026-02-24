Il rapporto internazionale sull’AI del 2026 evidenzia come l’inferenza rappresenti il vero costo nascosto dell’intelligenza artificiale. La causa risiede nelle complessità di calcolo e nelle risorse richieste per elaborare dati complessi in modo sicuro. Questo aspetto influisce direttamente sulla scalabilità dei sistemi e sul loro impiego quotidiano. I ricercatori sottolineano che migliorare l’efficienza dell'inferenza può ridurre i rischi e i costi associati. La questione rimane centrale nel dibattito sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

L’international AI Safety Report 2026, guidato da Yoshua Bengio, è la seconda edizione di quello che ormai è il principale tentativo globale di costruire una base scientifica condivisa sui rischi dell’intelligenza artificiale. Commissionato dal governo del Regno Unito, il rapporto è guidato dal professor Yoshua Bengio, sostenuto dall’AI Security Institute del Regno Unito, con un comitato consultivo internazionale di esperti che rappresentano i 30 paesi che hanno partecipato al vertice di Bletchley del 2023, più l’Unione europea (UE), l’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) e le Nazioni Unite (Onu). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeIl Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore ha organizzato la seconda edizione della

Intelligenza artificiale ed emotività: l’impatto nascosto delle interazioni con i chatbotSempre più persone si confrontano con chatbot e intelligenza artificiale, spesso senza rendersi conto di quanto queste interazioni possano influenzare le emozioni.

The Hidden Cost of AI Nobody’s Talking About

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Parola magica | L’inferenza è il vero costo nascosto dell’intelligenza artificiale; Meta-Nvidia, non è solo chip: cambia la mappa del potere AI; L’ABC dell’AI nei test dei semiconduttori; Quando il Parlamento europeo spegne l’AI: prudenza necessaria o segnale di una fragilità più profonda?.

La nuova economia dell’intelligenza artificiale si gioca su calcolo rete e data center distribuiti. Il costo ricorrente spinge i grandi gruppi a investire senza precedenti ...La nuova economia dell’intelligenza artificiale si gioca su calcolo rete e data center distribuiti. Il costo ricorrente spinge i grandi gruppi a investire senza precedenti mentre istituzioni e società ... linkiesta.it

AWS re:Invent 2025: consolidare l’inferenza multi-modello per scegliere il modello giusto per ogni processoSe l’infrastruttura riduce il costo marginale dell’AI agentica, il livello successivo è quello che rende l’inferenza governabile come componente stabile delle applicazioni. Matt Garman insiste sul ... 01net.it

"Lei dice che in Italia non c'è repressione verso la libertà di espressione Non è vero!" Annalisa (attivista) a Giuseppe Cruciani #drittoerovescio - facebook.com facebook