L’inferenza è il vero costo nascosto dell’intelligenza artificiale

Da linkiesta.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto internazionale sull’AI del 2026 evidenzia come l’inferenza rappresenti il vero costo nascosto dell’intelligenza artificiale. La causa risiede nelle complessità di calcolo e nelle risorse richieste per elaborare dati complessi in modo sicuro. Questo aspetto influisce direttamente sulla scalabilità dei sistemi e sul loro impiego quotidiano. I ricercatori sottolineano che migliorare l’efficienza dell'inferenza può ridurre i rischi e i costi associati. La questione rimane centrale nel dibattito sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

L’international AI Safety Report 2026, guidato da Yoshua Bengio, è la seconda edizione di quello che ormai è il principale tentativo globale di costruire una base scientifica condivisa sui rischi dell’intelligenza artificiale. Commissionato dal governo del Regno Unito, il rapporto è guidato dal professor Yoshua Bengio, sostenuto dall’AI Security Institute del Regno Unito, con un comitato consultivo internazionale di esperti che rappresentano i 30 paesi che hanno partecipato al vertice di Bletchley del 2023, più l’Unione europea (UE), l’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE) e le Nazioni Unite (Onu). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

