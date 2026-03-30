Il 28 marzo, dalla Nuova Zelanda, sono stati lanciati i primi satelliti del progetto europeo

Sono partiti il 28 marzo dalla Nuova Zelanda, a bordo di un razzo Electron di Rocket Lab, i primi due satelliti della missione dimostrativa Celeste dell’ Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha lo scopo di verificare il funzionamento di un sistema di navigazione complementare a Galileo e posizionato nell’orbita bassa terrestre. I due satelliti, costruiti rispettivamente da Gmv e da Thales Alenia Space, sono stati lanciati alle 10:14 ora dell’Europa centrale, e si sono separati dal lanciatore circa un’ora dopo. Tra i compiti dei tecnici, ora, quello di verificare le tecnologie di base, i nuovi segnali radio trasmessi (nelle bande S e L), e le capacità di servizio, in conformità con le normative dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Itu). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Europa lancia il nuovo «Gps dallo spazio»: cosa cambia con Celeste

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