Mercedesz Henger, diventata mamma di Aurora da un mese, ha raccontato durante un’intervista a Verissimo il travaglio di 19 ore che ha affrontato. La donna è stata accompagnata in studio dalla sua bambina, frutto della relazione con il compagno Alessio Salata. L’intervista ha messo in luce i dettagli dell’esperienza legata alla nascita, senza approfondire aspetti personali o motivazioni.

Diventata mamma di Aurora da un mese, Mercedesz Henger è stata ospite di Verissimo proprio in compagnia della sua bambina, avuta con il compagno Alessio Salata. “È il periodo più bello della mia vita – ha detto l’influencer – Dopo l’esperienza più brutta della mia vita. 19 ore di travaglio, si è fatta attendere però posso dire che ne è valsa la pena”. Henger ha infatti ripercorso i momenti delicati vissuti prima del parto, avvenuto lo scorso 25 febbraio, parlando anche del ruolo fondamentale di sua madre, Eva Henger. “Prima la sua bambina ero io, adesso è Aurora. È così dolce e paziente, invece con me è stata severa il giusto – ha scherzato – Adesso vedo una versione di lei molto ‘cucciolosa’, è dolcissima e mi piace tanto vederla con Aurora. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “L’esperienza più brutta della mia vita” Mercedesz Henger sul travaglio di 19 ore

Articoli correlati

“Il parto è stata l’esperienza più brutta della mia vita, il travaglio è durato 19 ore. Il mio compagno è stato comprensivo nonostante tutti gli insulti che si è preso”: così Mercedesz HengerA un mese dalla nascita, Aurora è forse l’ospite più giovane a fare il proprio ingresso nello studio di Verissimo.

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Mercedesz Henger: È il periodo più bello della mia vita dopo la brutta esperienza del parto; Il parto è stata l'esperienza più brutta della mia vita, il travaglio è durato 19 ore. Il mio compagno è stato comprensivo nonostante tutti gli insulti che si è preso: così Mercedesz Henger; L'esperienza più brutta della mia vita Mercedesz Henger sul travaglio di 19 ore; Mercedesz Henger, l'intervista del 28 marzo in 100 secondi.

L'esperienza più brutta della mia vita Mercedesz Henger sul travaglio di 19 oreOspite di Verissimo con la sua bambina, l'influencer ha raccontato l'esperienza del parto e il travaglio di quasi un giorno affrontato. gravidanzaonline.it

Un dolcissimo momento nello studio di Canale 5 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/mercedesz-henger-a-verissimo-con-la-sua-piccola-aurora-nata-dopo-quasi-in-giorno-di-travaglio-e-tanto-dolore - facebook.com facebook