In queste settimane di transizione tra stagioni, il clima rimane incerto, né caldo né freddo. La moda riflette questa fase, con capi leggeri e aderenti che richiamano lo stile delle commedie degli anni Novanta, ma con abbinamenti aggiornati agli anni 2026. La scelta di abbigliamento si orienta verso pezzi di passaggio, pronti a adattarsi ai cambiamenti delle temperature.

Siamo in quelle settimane di passaggio in cui non fa ancora davvero caldo ma non si può nemmeno dire che faccia freddo. Vestirsi in modo azzeccato diventa spesso un’impresa, ma c’è un capo del guardaroba che si presenta come un vero asso nella manica in questa situazione. Ed è il cardigan aderente e leggero proprio come quelli che si vedevano spesso indossati nelle commedie romantiche degli Anni 90. Da Meg Ryan in C’è posta per te ad Alicia Silverstone in Ragazze a Beverly Hills, fino alle protagoniste della serie cult Beverly Hills 90210. Questo strategico capo in maglina, infatti, ha il vantaggio di essere perfetto per gli sbalzi di temperatura della primavera. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Leggero e aderente, ricorda quello indossato nelle commedie dei Nineties ma punta su abbinamenti decisamente 2026

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