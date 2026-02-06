Cagni sulla lotta Scudetto | L’Inter è la favorita ma la Juventus sta arrivando Ecco quando si deciderà il campionato

Cagni dice che l’Inter rimane la favorita per vincere lo scudetto, ma la Juventus sta facendo passi avanti e si avvicina. In un’intervista a Sampnews24.com, l’ex allenatore ha spiegato che il campionato si deciderà più avanti, quando si arriverà alle ultime partite. Al momento, la corsa è ancora aperta, e le due squadre sono pronte a sfidarsi fino alla fine.

Cagni in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com ha parlato della lotta Scudetto soffermandosi anche sulla Juventus. Le sue dichiarazioni. Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sampnews24.com, Gigi Cagni ha parlato anche della lotta Scudetto e delle possibilità dei bianconeri di vincere il titolo. SCUDETTO – «Lo scudetto a oggi se devo vedere qui c'è un discorso che è legato a quello che ho detto prima. Se io metto davanti tecnica individuale, condizione psicofisica e poi metto la tattica, l'Inter nella condizione che ho detto delle due doti principali le ha tutte. A differenza delle altre che la Juventus sta arrivando adesso, il Milan è in costruzione, il Napoli ha avuto un'annata pazzesca, l'Inter oggi ha la rosa migliore per poter vincere uno scudetto.

