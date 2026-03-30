L'azienda italiana Verel di Lesignano ha preso parte per la prima volta a Cosmopack, evento parte di Cosmoprof Worldwide, a Bologna, dal 26 al 28 marzo. Specializzata nella produzione di cosmetici conto terzi, questa partecipazione rappresenta un'esperienza nuova per l'azienda, che ha deciso di essere presente alla fiera internazionale dedicata al settore dei cosmetici.

Verel, azienda italiana specializzata nella produzione di cosmetici conto terzi, per la prima volta ha partecipato a Cosmopack, parte di Cosmoprof Worldwide, a Bologna dal 26 al 28 marzo. Sul mercato da oltre 40 anni, l’azienda, acquisita di recente da The Synergetic Group, si è presentata ufficialmente a uno degli eventi di riferimento del settore beauty a livello internazionale. Guidata da un management totalmente rinnovato, con dirigenti tra i 30 e i 40 anni di età, propone un approccio all’innovazione che deriva da settori affini, in particolare dall’alimentare e dall’ingredientistica funzionale. The Synergetic Group è infatti iniziativa... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - L'azienda Verel di Lesignano debutta al Cosmoprof di Bologna

Articoli correlati

Leggi anche: Fiere, al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna