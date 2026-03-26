Fiere al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna

È iniziata a Bologna la 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, una delle fiere più importanti nel settore della cosmetica e della bellezza. L'evento si svolge nella città emiliana e coinvolge aziende, espositori e visitatori da vari Paesi. La manifestazione si tiene annualmente e si concentra su prodotti, tecnologie e tendenze legate al mondo della bellezza.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Nato a Bologna oltre cinquant'anni fa e oggi riconosciuto come hub globale dell'industria della bellezza, Cosmoprof Worldwide Bologna apre ufficialmente oggi la sua 57esima edizione, in programma fino al 29 marzo 2026, confermandosi come piattaforma internazionale di riferimento per l'incontro tra tutti i protagonisti della filiera cosmetica mondiale. “Cosmoprof oggi è un ecosistema internazionale che connette imprese, mercati e innovazione lungo tutta la filiera della bellezza”, dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Ogni anno Bologna diventa il punto di incontro per operatori provenienti da tutto il mondo, un luogo in cui l'industria beauty si confronta, costruisce nuove relazioni e dà forma alle traiettorie future del settore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fiere, al via 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna Articoli correlati Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide Bologna(Adnkronos) – Dal 26 al 29 marzo 2026 andrà in scena la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide, palcoscenico mondiale del settore cosmetico, alla 57ª edizione. Innovazioni, prodotti, incontri, tendenzeDa quasi 60 anni, Cosmoprof Worldwide torna, con la sua 57a edizione, a riunire l’intero settore della bellezza, confermando Bologna come vera “caput... Una raccolta di contenuti su Cosmoprof Worldwide Bologna Temi più discussi: Al via Cosmoprof: all’edizione numero 57 presenti 3.000 espositori da 64 nazioni; Al via oggi la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna; L’industria della bellezza in vetrina al Cosmoprof; Cosmoprof accende Bologna, la notte bianca dei ristoranti e la mostra olfattiva: la mappa degli eventi off. Apre oggi a Bologna, la 57esima edizione di CosmoprofAl via oggi a Bologna, Cosmoprof, partner strategico per lo sviluppo dell’industria cosmetica globale. Secondo le più recenti analisi di ... fashionunited.it Al via oggi la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide BolognaApre oggi la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma fino al 29 marzo, piattaforma strategica per l’incontro tra tutti i protagonisti della filiera cosmetica mondiale. Cosmoprof ... beauty.pambianconews.com In occasione della 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, è stato ideato un percorso olfattivo per la Sala Boschereccia delle Collezioni Comunali d’Arte di Bologna: arte e profumeria s’incontrano. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte. Nelle imma - facebook.com facebook