Dove si trova la più grande Chinatown d'Europa e perché andarci

Da fanpage.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza della più grande Chinatown d’Europa a Parigi deriva dalla forte immigrazione asiatica nel passato e dalla crescente domanda di cultura orientale. Questo quartiere si estende su diverse strade del centro, con negozi, ristoranti e templi che richiamano tradizioni millenarie. Passeggiare tra le sue vie permette di scoprire un mondo diverso, ricco di profumi e colori vivaci. La zona attira ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di immergersi in questa atmosfera unica.

Ogni città europea ha il proprio quartiere asiatico e sono tutti affascinanti; ce n'è uno, però, che spicca tra gli altri per essere il più grande e il più originale, quello di Parigi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dove si trova il presepe di sabbia più famoso d’Europa e perché vale la pena visitarlo

Dove si trova la pista da sci illuminata più lunga d’EuropaAd Aprica, la pista da sci illuminata più lunga d’Europa si estende per 6 chilometri tra boschi alpini e rifugi.

48 ORE nella CHINATOWN di PRATO - parte 1

Video 48 ORE nella CHINATOWN di PRATO ???? - parte 1

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Transnistria: cos’è, dove si trova e perché se ne parla; L'arco degli innamorati: dove si trova e perché si chiama così la cartolina del Salento cancellata dalla frana; La portaerei Ford è nel Mediterraneo, a Teheran va a ruba Starlink; Dove si trova il vicolo più stretto d’Italia: misura appena 43 centimetri.

dove si trova laDove si trova la pista da sci illuminata più lunga d’EuropaAd Aprica si trova la Superpanoramica del Baradello, la pista da sci illuminata più lunga d’Europa: 6 chilometri tra boschi alpini e rifugi dove assaggiare ... fanpage.it

Punta Molentis, dove si trova la spiaggia da sogno (in fiamme) della Sardegna: le origini del nome, il numero chiusoUn'altra giornata di fuoco in Sardegna. La situazione più grave a Punta Molentis, a Villasimius con le fiamme che sono arrivate a ridosso della spiaggia bloccando quasi integralmente le possibili vie ... ilmessaggero.it