La programmazione di Super Mario Galaxy al Cinema San Michele

Al Cinema San Michele è prevista la proiezione di Super Mario Galaxy – Il film. La pellicola sarà visibile in alcune date stabilite e rivolta a un pubblico di tutte le età. La programmazione include diverse sessioni, con orari distribuiti durante la settimana. La scelta di portare il film al cinema si inserisce nell’offerta di intrattenimento locale.

SUPER MARIO Galaxy – IL film Programmazione Giovedì 2 aprile ore 18:30 e ore 20:30Venerdì 3 aprile ore 18:30 e ore 20:30Sabato 4 aprile ore 18:30 e ore 20:30Domenica 5 aprile ore 18:30 e ore 20:30Lunedi 6 aprile CHIUSOMartedì 7 aprile ore 18:30 e ore. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La programmazione di Super Mario Galaxy al Cinema San Michele Articoli correlati Leggi anche: “Il bene comune” in programmazione al Cinema San Michele di Manfredonia Leggi anche: La programmazione del Cinema San Michele dal 27 marzo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Super Mario Galaxy Temi più discussi: Circuito Cinema: la programmazione dal 26 marzo al 1. aprile; Il programma del Cinema Gigli di Recanati dal 26 marzo al 1° aprile: in sala Jumpers, Reminders of Him e Super Mario Galaxy. Evento speciale dedicato ai 60 anni di I pugni in tasca di Bellocchio; The space cinema Nola, pomeriggio dedicato ai bambini per il film Uper Mario Galaxy; Al The Space Cinema di Montesilvano un pomeriggio speciale per i bambini in occasione dell'uscita di Super Mario Galaxy - Il Film. Da cena di classe a Super Mario Galaxy, ecco le nuove uscite nelle sale astigianeDa ieri in programmazione anche Non è la fine del mondo con l'attore canellese Andrea Bosca nel ruolo del produttore cinematografico Pietro Scalzi ... lanuovaprovincia.it The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. 2anews.it Anya Taylor-Joy durante la premiere di Super Mario Galaxy - Il film - facebook.com facebook CINEMA PEDRETTI Da mercoledì 1 a mercoledì 8/04 "SUPER MARIO GALAXY - IL FILM" Mercoledì 1 - Giovedì - Venerdì 3 ore 17.00 - 20.30 Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 ore 15.00 - 17.30 - 20.30 Martedì 7 ore 17.00 - 20.30 Mercoledì 8 ore 20.30 x.com