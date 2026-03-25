La programmazione del Cinema San Michele dal 27 marzo
Dal 27 marzo, il Cinema San Michele propone una nuova programmazione che include il film
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 Programmazione Venerdì 27 marzo ore 21:00Sabato 28 marzo CHIUSODomenica 29 marzo ORE 21:00Lunedi 30 marzo ore 21:00Martedì 31 marzo ore 21:00Mercoledì 01 aprile ore 21:00 L’ULTIMA MISSIONE: PROJECT HAIL MARY Programmazione Venerdì 27 marzo ore 18:15Sabato 28 marzo CHIUSODomenica 29 marzo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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