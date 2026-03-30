La gara giocata sabato sera Pallacanestro Jesi doma la Bramante grandi firme e mette in cassaforte gli spareggi promozione

Sabato sera si è disputata una partita di pallacanestro tra la squadra di Jesi e la Bramante Pesaro. La squadra locale ha vinto con il punteggio di 67 a 58, consolidando così la posizione per gli spareggi promozione. I punti principali sono stati segnati da Castellino con 21 e Bagdonavicius con 19. In campo sono scese anche altre figure come Mancini, Giulietti, Ogiemwonyi, Mazzantini e Stazi.

pallacanestro jesi 67 bramante pesaro 58 PALLACANESTRO: Mancini ne, Giulietti 3, Ogiemwonyi 12, Castellino 21, Bagdonavicius 19, Grifoni ne, Rossini, Scarpone, Bosso, Mazzantini 9, Stazi 3. All. Domenico Sorgentone BRAMANTE PESARO: Cornis 24, Filtness 9, Crescenzi 7, Ricci 2, Panichi 5, Tomassetti, Ferri, E. Nicolini, Centis 5, Mari 6. All. Massimiliano Nicolini Arbitri: Giardini, Sperandini Parziali: 23-14, 36-35, 52-39 Playoff in cassaforte con tre turni di anticipo e posizione in griglia migliorabile. Cori e bandiere, festeggia il popolo biancorosso la mini impresa della neonata Pallacanestro Jesi, dallo spareggio per non retrocedere (dalla serie D!) della scorsa primavera allo sballo della poule promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La gara giocata sabato sera. Pallacanestro Jesi doma la Bramante grandi firme e mette in cassaforte gli spareggi promozione Articoli correlati La Pallacanestro Jesi attende. Pescara pensando ai playoffAvviso ai naviganti, in particolare il gruppo di nostalgici sognatori/irriducibili tifosi che non hanno mai smesso di crederci: a Jesi c’è una... Leggi anche: Basket: sarà già in campo sabato sera. E per ora Bellini resta. Adamant, arriva l’ala Patrick Gatti. Trascorsi a Jesi e Capo d’Orlando Approfondimenti e contenuti su Pallacanestro Jesi Discussioni sull' argomento L’Allianz Pazienza espugna Jesi: il peso di una grande vittoria. Il sogno continua!; La gara giocata sabato sera. Pallacanestro Jesi doma la Bramante grandi firme e mette in cassaforte gli spareggi promozione; B Interregionale. La Svethia Recanati attesa dal derby con Jesi: Necessaria una partita giocata ad alti ritmi. Pallacanestro Recanati 2001. twenty one pilots · Drum Show. Le nostre migliori azioni contro la Pallacanestro Jesi Forza Svethia e testa alla prossima #basket #basketball #basketballtraining #basketballneverstops - facebook.com facebook