Il referendum un avviso di sfratto per Meloni | l’opposizione all’attacco dopo la vittoria del No

Roma, 23 marzo 2026 – Dopo la vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia, le opposizioni passano all’attacco del governo e leggono il risultato delle urne come una bocciatura politica per Giorgia Meloni e per la sua maggioranza. Da Matteo Renzi a Giuseppe Conte, da Elly Schlein ad Angelo Bonelli, fino a Carlo Calenda, il giudizio è netto: il referendum non è stato soltanto un passaggio sulla riforma della giustizia, ma anche un test politico che il governo ha perso. Il più duro è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che richiama direttamente il precedente del 2016, quando si dimise da presidente del Consiglio dopo la sconfitta del referendum costituzionale da lui promosso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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