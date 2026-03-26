Classifica Coppa Italia delle Regioni 2026 | Donati si conferma al comando

La Settimana Internazionale Coppi&Bartali si è conclusa con la seconda tappa, portando a termine la classifica della Coppa Italia delle Regioni 2026. Dopo le gare, Donati si conferma in testa alla graduatoria generale. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e atleti, offrendo un quadro aggiornato delle performance delle regioni in questa competizione ciclistica.

La Settimana Internazionale Coppi&Bartali è tornata ad animare la scena del grande ciclismo italiano e quest’oggi è calato il sipario sulla seconda tappa. Una frazione che ha visto il successo di Filippo D’Aiuto. Il 24enne corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in una corsa che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026. Un circuito quest’ultimo ideato dalla Lega del ciclismo professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che include diverse gare del calendario internazionale UCI (maschili e femminili) che si svolgono in Italia, a cui partecipano squadre World Tour, Professional e Continental, confermando il ruolo centrale della prova nel calendario ciclistico nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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