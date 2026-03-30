La Cina ha ripristinato i voli diretti tra Pechino e la Corea del Nord. Nel 2020, in risposta alla pandemia di coronavirus, le autorità cinesi avevano sospeso le rotte aeree con il paese asiatico. Ora, i collegamenti sono stati riattivati, segnando un ritorno alla normalità nel traffico aereo tra le due nazioni.

Nel 2020, nel pieno della pandemia da Coronavirus, la Cina aveva interrotto le tratte aeree che la connettevano direttamente alla Corea del Nord. Sei anni dopo, i voli commerciali tra le due nazioni sono stati ufficialmente ripristinati e oggi, stando a quanto riportato dai media locali, un aereo della compagnia di bandiera Air China, decollato da Pechino, è atterrato nella capitale nordcoreana Pyongyang per la prima volta in oltre un lustro, alla presenza dell’ambasciatore cinese di altri diplomatici. Lo scorso 12 marzo, erano invece tornati in funzione i collegamenti ferroviari e, nel 2023, la compagnia aerea nordcoreana Air Koryo aveva già reintrodotto quelli aerei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Cina ha ripristinato i voli diretti tra Pechino e la Corea del Nord

Articoli correlati

La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del NordÈ un’operazione delicatissima quella che Lee Jae Myung ha appena tentato di compiere in Cina.

Riapre il ponte tra Cina e Corea del Nord. Un nodo strategicoEntra a regime il New Yalu River, il ponte costruito per rivoluzionare i collegamenti tra Cina e Corea del Nord.

Altri aggiornamenti su La Cina ha ripristinato i voli diretti...

Temi più discussi: Air China riapre voli Pechino–Pyongyang: ripresa dei collegamenti con la Corea del Nord dopo 6 anni; Cina-Corea del Nord: l'interscambio commerciale cresce del 22% nel primo bimestre grazie al rafforzamento dei legami; Trump apre la porta agli investimenti statunitensi nella minería del Venezuela.

Air China ha ripristinato i voli diretti tra Pechino e la Corea del Nord per la prima volta dalla pandemia da coronavirusDopo sei anni di interruzione iniziati dopo la pandemia da coronavirus, la Cina ha ripristinato i voli commerciali che collegano il paese alla Corea del Nord. Oggi, secondo i media di stato cinesi, il ... ilpost.it

Air China riapre voli Pechino–Pyongyang: ripresa dei collegamenti con la Corea del Nord dopo 6 anniDopo sei anni di stop, tornano i voli diretti tra Cina e Corea del Nord: Air China ha ripristinato i collegamenti aerei tra Pechino e Pyongyang, segnando un passo significativo nella ... ilmessaggero.it

Corea del Nord e criptovalute: la guerra invisibile di Pyongyang x.com

Cartoline dalla Corea del Nord. Scambio di doni: Kim ha donato un vaso e una spada a Lukashenko, il bielorusso invece si è presentato con un fucile. - facebook.com facebook