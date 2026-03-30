Kosovo-Turchia Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 31 marzo alle 20:45 si gioca la partita tra Kosovo e Turchia valida per le qualificazioni mondiali in Europa. Il Kosovo arriva da una vittoria sorprendente in Slovacchia, mentre la Turchia cerca di mantenere il passo nelle qualificazioni. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote scommesse sono state pubblicate, aprendo un dibattito tra gli appassionati.

Siamo giunti al passo finale e soprattutto per il Kosovo la sfida contro la Turchia è già storica dopo aver vinto una gara rocambolesca in Slovacchia giovedì scorso. Per i dardanet è l’occasione della vita: per la prima volta una nazionale nata da poco meno di 2 decenni si gioca la fase finale di un mondiale, prima ancora dei cugini albanesi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Kosovo-Turchia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Slovacchia-Kosovo (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSemifinali playoff di qualificazione ai mondiali 2026 e la Slovacchia di Calzona affronta in casa il Kosovo di Foda. Slovacchia-Kosovo (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSemifinali playoff di qualificazione ai mondiali 2026 e la Slovacchia di Calzona affronta in casa il Kosovo di Foda.