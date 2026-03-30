Durante WrestleMania 42, si terrà un match tra Brock Lesnar e Oba Femi. Kevin Nash ha dichiarato che molti desiderano vedere questa sfida tra i due atleti. L’evento prevede uno scontro tra “The Beast” e “The Ruler”. La partita sarà inserita nel cartellone della manifestazione di wrestling.

WrestleMania 42 vedrà uno scontro tra due colossi: “The Beast” Brock Lesnar contro “The Ruler” Oba Femi. E finora, il membro della WWE Hall of Fame Kevin Nash si è dimostrato pienamente coinvolto nel percorso che ha portato a questo incontro. Durante la trasmissione “Kliq This”, Nash ha espresso la sua opinione sulla faida tra Lesnar e Femi, iniziata alla Royal Rumble maschile del 2026. “Sapete cosa? Mi è piaciuto quando hanno lanciato Femi perché lo hanno spinto e poi lo hanno stuzzicato alla Rumble, ma tra quelli che si sono fatti notare, penso che lui l’abbia fatto alla Rumble”, ha detto Nash. “La gente era tipo, ‘Cazzo’. Volevano vedere di più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kevin Nash:”Tutti volevano vedere Brock Lesnar vs Oba Femi”.

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