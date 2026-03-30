Juventus quanti punti perso per strada! Il bilancio

La Juventus ha perso dieci punti su ventuno disponibili nelle partite contro squadre considerate abbordabili. Questo dato evidenzia le difficoltà incontrate dalla squadra durante il campionato, riflettendo una performance che ha portato a una perdita consistente di punti rispetto alle aspettative. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di risultati altalenanti nel corso della stagione.

Juventus, la matematica non mente: 10 punti persi contro avversari abborabili Dieci punti lasciati su ventuno disponibili in match contro squadre abbordabili. Il dato è impietoso per la Juventus. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni: Torino, Lecce, Cagliari, Sassuolo, Verona, Fiorentina. Sette partite, sette occasioni sprecate o quasi, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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