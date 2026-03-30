Juventus l’incubo di Kulusevski | out da 10 mesi

Dejan Kulusevski è fermo da dieci mesi a causa di un infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi. Ora, il calciatore svedese spera di tornare a disposizione e di poter partecipare ai Mondiali con la nazionale svedese. La Juventus, sua squadra, ha confermato la sua assenza nelle ultime partite e sta monitorando il suo recupero.