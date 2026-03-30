Juventus l’incubo di Kulusevski | out da 10 mesi
Dejan Kulusevski è fermo da dieci mesi a causa di un infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi. Ora, il calciatore svedese spera di tornare a disposizione e di poter partecipare ai Mondiali con la nazionale svedese. La Juventus, sua squadra, ha confermato la sua assenza nelle ultime partite e sta monitorando il suo recupero.
Dejan Kulusevski torna a sperare: assente da dieci mesi, punta i Mondiali con la Svezia L’incubo dell’ex juventino Dejan Kulusevski, fermo da quasi un anno per un grave infortunio al ginocchio, ma non ha perso la fiducia di poter tornare in campo in tempo per disputare i Mondiali 2026 con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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