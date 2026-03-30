Il ciclo di Filip Kosti? alla Juventus sta per terminare, con l’esterno serbo che si appresta a svincolarsi il 30 giugno 2026. Dopo due stagioni, interrotte da un’esperienza al Fenerbahçe, la società sembra aver deciso di non proseguire con il giocatore. Intanto, il Cagliari si prepara a sfidare Genoa e Como per un trasferimento a parametro zero.

Il ciclo di Filip Kosti? alla Juventus è ai titoli di coda. L’esterno serbo, classe 1992, si appresta a svincolarsi il prossimo 30 giugno 2026, chiudendo un’esperienza biennale (interrotta dalla parentesi al Fenerbahçe ) che non ha convinto pienamente lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Con il contratto in scadenza e nessuna trattativa per il rinnovo all’orizzonte, l’ex Eintracht Francoforte rappresenta una delle occasioni a parametro zero più ghiotte del mercato nazionale. Su di lui è fortissimo il pressing del Cagliari, con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi già al lavoro per assicurarsi un profilo di respiro internazionale capace di innalzare il tasso tecnico della rosa sarda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Kosti? ai saluti: il Cagliari sfida Genoa e Como per il colpo a zero

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