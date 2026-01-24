Calciomercato Serie A | Juve vicinissima a En-Nesyri duello col Napoli per Juanlu Sanchez Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio

Il calciomercato della Serie A si muove con diverse trattative in corso. La Juventus è vicina a En-Nesyri, mentre il Napoli si confronta con i bianconeri per Juanlu Sanchez. Il Genoa completa due acquisti, mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio. A pochi giorni dal big match, le strategie di mercato si intensificano, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi delle trattative.

Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l'operazione con il Maiorca. Ultimissime Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l'Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l'Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2 Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli.

Ultimissime Juve LIVE: idea Juanlu Sanchez per la fascia, intesa col Fenerbahce per En-NesyriLe ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale, con focus su possibili novità di mercato e aggiornamenti su Juanlu Sanchez e En-Nesyri.

Calciomercato Juve LIVE: avanti per En-Nesyri. Juve vigile su Juanlu Sanchez. Chelsea e non solo su Douglas LuizSegui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus: in corso trattative per En-Nesyri, interesse su Juanlu Sanchez e monitoraggio di Douglas Luiz, seguito anche da Chelsea.

Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu Alessio Romagnoli e Mandas sono stati regolarmente convocati per la sfida della Lazio contro il Lecce da Sarri. Il portiere partirà domenica per raggiungere Londra per giocare al Bournemouth mentre ...

Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie Giovane Il ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l'acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all'esterno croato. E Conte, dopo aver perso ...

