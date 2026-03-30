Juve Genoa squadra al lavoro alla Continassa | Spalletti in attesa dei rientri dalle nazionali Le possibili scelte del tecnico per l’attacco

La squadra si è allenata alla Continassa in vista delle prossime partite, con il tecnico che aspetta il rientro dei giocatori dalle competizioni internazionali. Le decisioni sulle scelte dell’attacco dipendono anche dai rientri e dalle condizioni dei calciatori, che dovranno essere valutate prima di definire le formazioni. La preparazione prosegue con attenzione sui dettagli necessari per affrontare le prossime sfide.

di Angelo Ciarletta Juve Genoa, squadra al lavoro alla Continassa: Spalletti è in attesa dei rientri dei calciatori dalle nazionali. Le possibili scelte del mister in attacco. La Juve riaccende i motori alla Continassa in vista della sfida contro il Genoa, prevista per il lunedì di Pasquetta. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sta gestendo il gruppo in attesa del rientro dei quindici nazionali. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tra i pochi presenti spiccano Khephren Thuram e Jeremie Boga. Tuttavia, le notizie più importanti riguardano Dusan Vlahovic e Arek Milik. Dopo i pochi minuti disputati contro il Sassuolo, l’obiettivo è aumentare il loro minutaggio per scavalcare il Como in classifica e blindare la Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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