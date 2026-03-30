Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo del Masters 1000 a Miami, senza perdere un set durante tutto il torneo. Con questa vittoria, è diventato il terzo tennista nella storia a raggiungere questo risultato, dopo Novak Djokovic e Ivan Lendl. Con questa affermazione, Sinner si aggiunge all’elenco degli otto vincitori del Sunshine Double, che include i tornei di Indian Wells e Miami.

Jannik Sinner ha concluso in maniera trionfale il suo percorso a Miami. Per la seconda volta in carriera, l’azzurro ha conquistato il titolo del Masters1000 della Florida, diventando il terzo tennista nella storia a centrare questo obiettivo senza perdere set, dopo Novak Djokovic e Ivan Lendl. Tuttavia, questo risultato ha un connotato ancor più rilevante, perché da associare al trionfo nel Masters1000 di Indian Wells. Sinner, infatti, è l’ottavo giocatore alltime ad aver realizzato la celebre doppietta, definita “Sunshine Double”. Un’impresa storica perché mai nessun tennista italiano aveva mai lontanamente potuto pensare a un riscontro del genere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner é l’ottavo vincitore del Sunshine Double: l’elenco completo, ma un primato unico

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