Durante un torneo di padel tra amici, l’ex calciatore ha commentato con fermezza la situazione della squadra di calcio, dichiarando che è necessario rifondarla. La sua osservazione è stata rivolta pubblicamente alla signora coinvolta. Non si sono verificati altri eventi o dichiarazioni legati a questa dichiarazione.

Nel gioioso contesto di un torneo di padel tra vecchi amici, a Mark Iuliano spunta il sorriso anche dopo una sfida persa. La cortesia nei modi, mentre lo raggiungiamo alla Golden Goose Arena di Milano, è all’opposto del mestiere necessario per svolgere l’antico ruolo, in un contesto come quello della Juventus dove non c’è alternativa a vincere. Eppure, da qualche tempo, la Signora fatica ad arrivare ai traguardi desiderati. E la vecchia gloria, nonché l’esigente tifoso, storce il naso. Che anno è quello in corso? "Travagliato. La stagione si è un po’ sistemata con Spalletti, ma si porta dietro un discorso sull’attacco fin dall’inizio. Andrà affrontato in estate, dopo aver raggiunto un posto in Champions che sarà complicato centrare, visto il passo delle altre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Iuliano striglia la Signora: "È una Juve da rifondare"

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