Il caso di Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha attirato l’attenzione internazionale dopo il suo fermo mentre si dirigeva verso il Santo Sepolcro. La vicenda ha generato critiche e tensioni, contribuendo a un’immagine negativa di Israele in ambito globale. La notizia ha suscitato reazioni di vari governi e organizzazioni, evidenziando le conseguenze di un episodio che ha acceso il dibattito sulla gestione delle sacre località e delle figure religiose.

Una levata di scudi per cui si sono spese parole forti, addirittura maggiori di quelle che erano in gioco quando le critiche a Israele erano fatte per le azioni militari a Gaza. Su InsideOver lo abbiamo spesso detto: le perifrasi e i giri di parole utilizzati per edulcorare la critica dei massacri con cui Israele ha stravolto la Striscia di Gaza dall’ottobre 2023 a oggi e per una politica definita anche dalle Nazioni Unite come genocidiaria peseranno come un macigno politico e morale su molte classi dirigenti che, infatti, stanno già iniziando a pagare elettoralmente per questo contraccolpo. Però il caso Pizzaballa è stato, oggettivamente, un passaggio fondamentale e importante. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele, il caso Pizzaballa è un disastro d’immagine: il mondo si è stancato del “partito della guerra” di Tel Aviv

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