L’episodio più recente di Invincible ha fatto registrare il voto più basso tra le puntate della serie, suscitando numerose discussioni tra gli spettatori. La puntata, considerata la più controversa, ha diviso il pubblico e attirato l’attenzione sui commenti negativi riguardo alla qualità dell’episodio. La serie, solitamente apprezzata, ha così vissuto un momento di forte divergenza di opinioni.

Anche le serie più solide, ogni tanto, incontrano una curva imprevista. Invincible lo dimostra con un episodio che ha acceso il dibattito tra i fan. La stagione 4 di Invincible inciampa con l'episodio 4, che ottiene il punteggio IMDb più basso della serie. Una scelta narrativa inedita divide il pubblico, tra chi apprezza il coraggio creativo e chi critica l'allontanamento dal materiale originale. Un episodio fuori rotta che divide il pubblico Fino a questo momento, Invincible sembrava muoversi con la sicurezza di una macchina narrativa perfettamente oliata. Numeri alla mano, la serie animata di Prime Video aveva mantenuto standard altissimi, sfiorando l'eccellenza sia per la critica che per il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Invincible 4 sorprende (in negativo): l’episodio più discusso segna il record del voto più basso

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