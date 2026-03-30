Invasione di bassotti in centro Il ritorno della ’Sausage Walk’

Milano ha visto il ritorno della “Sausage Walk”, la sfilata di bassotti che si tiene nel centro città. L’evento si è svolto ieri e ha attirato numerosi proprietari di cani di questa razza, che hanno partecipato con i loro animali in una passeggiata collettiva. La manifestazione, nota anche come “marcia delle salsicce”, coinvolge spesso aspetti di socialità e beneficenza.

Milano invasa dai bassotti: torna la “Sausage Walk”, la sfilata a quattro zampe. È tornata infatti ieri la Sausage Walk, la celebre ‘marcia delle salsicce’, un evento che unisce l’amore per gli animali, la socialità e anche un pizzico di beneficenza. Nata come semplice ritrovo tra gli appassionati di questa razza canina, la Sausage Walk Italia è diventata negli anni una manifestazione diffusa: decine di città italiane partecipano contemporaneamente, trasformando centri storici e parchi in lunghi serpentoni di zampe corte e orecchie lunghe. E anche Milano è stata tra le protagoniste. Qui la passeggiata si è snodata tra alcune delle zone più iconiche della città, con gruppi di bassotti che hanno sfilato tra curiosi, fotografi e padroni orgogliosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Invasione di bassotti in centro. Il ritorno della ’Sausage Walk’ Articoli correlati Invasione di bassotti in centro a Milano: torna la 'Sausage Walk', la sfilata a quattro zampeDomenica 29 marzo a Milano arriva la ‘Sausage Walk’, la tradizionale passeggiata collettiva dedicata ai bassotti. Leggi anche: Sausage Walk: piazza del Plebiscito si riempirà di bassotti Aggiornamenti e notizie su Invasione di bassotti in centro Il... Temi più discussi: Invasione di bassotti in centro a Milano: torna la 'Sausage Walk', la sfilata a quattro zampe; Invasione di bassotti in centro. Il ritorno della ’Sausage Walk’; Jason Martin. Vertex; Paper/northern lights. Invasione di bassotti in centro a Milano: torna la 'Sausage Walk', la sfilata a quattro zampeDomenica 29 marzo a Milano arriva la ‘Sausage Walk’, la tradizionale passeggiata collettiva dedicata ai bassotti. L'evento si svolge in contemporanea con altre 34 città italiane. L'appuntamento milane ... milanotoday.it Milano si prepara a essere invasa dai bassotti: torna la Sausage WalkDomenica 29 marzo la marcia delle salsicce porta in strada umani e amici a quattro zampe (ma non serve avere un cane per partecipare) col duplice obiettivo di fare amicizia e raccogliere fondi ... msn.com Teheran: «Pronti a reagire contro l’invasione di terra» x.com Centinaia di “salsicce” a quattro zampe hanno sfilato nel cuore di Napoli per la Sausage Walk 2026. Un’invasione pacifica, fatta di guinzagli, papillon e tantissimo entusiasmo. Un evento che ha unito il divertimento alla solidarietà, ma anche alla consapevolez - facebook.com facebook