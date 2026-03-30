Claudio Lauretta, noto imitatore e comico italiano, ha recentemente partecipato come ospite al programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. In un’intervista, Lauretta ha parlato delle qualità del conduttore, sottolineando la sua capacità di creare un forte spirito di squadra. Ha anche espresso interesse a partecipare a una possibile edizione di Pechino Express.

Claudio Lauretta, comico e ormai volto noto della televisione italiana, ha fatto parte del cast programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Nel varietà, arrivato alla sua dodicesima stagione, l’artista ha portato sul palco alcune delle sue imitazioni più riuscite, conquistando il pubblico fin dal primo intervento. Tra queste ha spiccato quella di Gerry Scotti, particolarmente apprezzata per ironia e somiglianza. Durante lo show, Lauretta non ha perso occasione per scherzare con il conduttore, lanciando frecciate divertenti. Il comico ha infatti fatto riferimento alla competizione negli ascolti televisivi tra “Affari tuoi” e “La ruota della fortuna”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Claudio Lauretta, imitatore di Gerry Scotti: “Stefano De Martino sa creare un forte spirito di squadra. Parteciperei a Pechino Express”

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Quanto ci si diverte con la banda di Stasera tutto è Possibile capitanata da Stefano De Martino. Questa fu la mia prima volta da concorrente! #staseratuttoèpossibile #claudiolauretta #raidue #imitatore @balthazarmanagement @spettacoli.pro - facebook.com facebook

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