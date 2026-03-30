L’Inter ha deciso di puntare su Guglielmo Vicario come nuovo portiere per il ciclo 20262027, scegliendolo come prima scelta per la porta. La società ha rotto gli indugi e ha superato nelle gerarchie il portiere del Roma, considerato troppo costoso per l’investimento richiesto. La dirigenza nerazzurra ha così avviato le trattative per portare Vicario in nerazzurro, lasciando da parte l’attuale numero uno del Tottenham.

L’ Inter ridisegna i pali per il ciclo 20262027 e punta tutto su Guglielmo Vicario. La dirigenza di Viale della Liberazione ha rotto gli indugi: l’attuale estremo difensore del Tottenham è il profilo battezzato per guidare la difesa nerazzurra, superando nelle gerarchie il romanista Mile Svilar. Nonostante l’ammirazione tecnica per il portiere serbo, i parametri economici imposti da Oaktree rendono l’operazione con la Roma proibitiva: il budget non prevede spese folli, orientando il DS Piero Ausilio verso un bilancio ottimale tra esperienza internazionale e sostenibilità finanziaria. Vicario, con la maturità dei suoi 29 anni, è considerato l’unico profilo “a prova di San Siro”, capace di gestire le tensioni di uno stadio che non ammette errori. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, scelto Vicario per la porta: Svilar troppo caro per Oaktree

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