Dopo una serie di partite, la squadra ha deciso di fermarsi e prendersi una pausa, spiegando così il motivo del calo di rendimento. La sosta permette ai giocatori di recuperare forze e concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni. La pausa coincide con un momento di riflessione per il tecnico, che ha analizzato le cause delle recenti difficoltà della squadra.

Inter News 24 Inter Roma, i nerazzurri approfittano della sosta per staccare e recuperare sia fisicamente che mentalmente: e Chivu scopre il motivo del calo. La sosta per le nazionali è arrivata nel momento più opportuno per l’Inter, reduce da un periodo opaco caratterizzato da appena due punti raccolti nelle ultime tre sfide di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la missione principale in casa nerazzurra è stata quella di staccare la spina: « all’Inter serviva staccare la corrente, togliere la testa dal campionato, evitare l’eccesso di cattivi pensieri ». Il vantaggio di sei punti sul Milan resta rassicurante, ma il club non vuole ulteriori passi falsi che possano riaprire definitivamente la corsa scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, la sosta è arrivata nel momento migliore: ai nerazzurri serviva staccare e Chivu ha capito il motivo del calo

Articoli correlati

Thuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu ha una convinzione sul motivo del caloCalciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice...

Chivu: "Dimarco ha un sinistro migliore del mio. Bastoni? Ha capito l'errore, capitolo chiuso"A Lecce è riuscito a far cadere la difesa di Di Francesco soltanto al minuto numero 75 ma ci è riuscito con due sue intuizioni (i...

Contenuti utili per approfondire Inter Roma

Temi più discussi: L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e Como; Inter, dopo la sosta Roma a San Siro e Como in trasferta: date e orari, quando si gioca; Inter, Lautaro lavora senza sosta: nel mirino il rientro contro la Roma; Serie A, Fiorentina-Inter 1-1. Vincono Como, Roma, Atalanta e Lazio. VIDEO.

Inter, la sosta al momento giusto: Chivu e lo staff hanno individuato il motivo dello stopDue pareggi hanno fatto riavvicinare Milan e Napoli. Ora l'Inter dovrà ripartire dalla Roma, ma la pausa ha fatto bene ai nerazzurri ... msn.com

Roma, l’emergenza non fa la sostaNeanche durante la sosta Gasperini trova un po' di serenità. La notizia dell'infortunio di Wesley gli avrà sicuramente rovinato il venerdì sera e ora il ... ilmessaggero.it

Lautaro Martinez e Soulé scaldano i motori: puntano a essere protagonisti in #Inter- #Roma x.com

Il pensiero di Totti in vista di Inter-Roma #FCIM #Inter #Totti #Scudetto - facebook.com facebook