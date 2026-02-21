Chivu | Dimarco ha un sinistro migliore del mio Bastoni? Ha capito l' errore capitolo chiuso
Chivu ha affermato che Dimarco possiede un tiro sinistro superiore al suo e ha commentato che Bastoni ha ormai compreso l’errore commesso, chiudendo la questione. Il tecnico nerazzurro ha anche scherzato sulla possibilità che Dumfries possa essere integrato in gruppo già da domani e che Calhanoglu tornerà in allenamento da lunedì. La squadra si prepara alla prossima partita con attenzione.
A Lecce è riuscito a far cadere la difesa di Di Francesco soltanto al minuto numero 75 ma ci è riuscito con due sue intuizioni (i subentrati Mkhitaryan e Akanji) e con "l'arma" migliore della sua squadra: i calci d'angolo e i cross di Dimarco. Cristian Chivu insomma esce comunque col sorriso dal Via del Mare e soprattutto con un momentaneo vantaggio sul Milan secondo di dieci punti: "L'esultanza al gol di Mkhitaryan? Non ho visto quello che succedeva dietro di me in panchina e non so se qualcuno aveva predetto la sua rete, ma è stata importante. Dovevamo sfruttare le palle inattive: ne abbiamo battute molte e nel primo tempo non eravamo stati precisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chivu a Dazn: «Dimarco giocatore straordinario, su Bastoni un capitolo chiuso. Ecco quando tornano Dumfries e Calhanoglu»Chivu ha commentato la partita tra Lecce e Inter, sottolineando il talento di Dimarco e annunciando che Bastoni non tornerà più in campo.
Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. La qualificazione Champions è ancora aperta”Chivu afferma che Bastoni può essere considerato un caso chiuso dopo aver chiesto scusa, evidenziando il suo atteggiamento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chivu: Lautaro starà fuori un bel po’, infortunio muscolare abbastanza serio! Perché Dimarco fuori; Chivu: Vogliamo essere competitivi e proseguire il nostro percorso; Mudingayi: Chivu grande motivatore. Dimarco? Non bisogna dimenticare una cosa. Col Bodo…; Verso Inter-Juve: Chivu ha più frecce, Spalletti oltre i limiti (ma è dura).
Chivu: Dimarco ha un sinistro migliore del mio. Bastoni? Ha capito l'errore, capitolo chiusoIl tecnico nerazzurro: Meglio anche di Kolarov? Non lo dico altrimenti si offende... ... msn.com
Fischi per Bastoni, Chivu la vince con i cambi! Dimarco sempre più | OneFootballLa Penna sotto shock, l’incubo dopo Inter Juve: minacce di morte, l’arbitro denuncia tutti! onefootball.com
Chivu: “Per me Bastoni è un caso chiuso, ha chiesto scusa. La qualificazione Champions è ancora aperta” A Dazn: “Dimarco ha un piede decisamente migliore del mio. Dumfries da domani rientra in gruppo, Calhanoglu da lunedì". https://www.ilnapolista.it/20 - facebook.com facebook
#LecceInter, le pagelle - #Thuram non brilla, #Dimarco uomo da bonus. #Chivu la vince pescando due jolly dal mazzo x.com