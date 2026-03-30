L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida contro la Roma, dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina. La squadra ha deciso di reintegrare Lautaro Martinez nel reparto offensivo, sperando che questa mossa possa portare un cambio di passo. La partita rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, che cercano di invertire un trend negativo e uscire dalla fase di stagnazione.

L’ Inter di Cristian Chivu tenta l’elettroshock psicologico per invertire una rotta pericolosamente stagnante: dopo il crollo nel derby e i soli due punti raccolti contro Atalanta e Fiorentina, i nerazzurri arrivano al big match contro la Roma con l’obbligo della svolta. La sosta per le Nazionali è servita a disconnettere i cavi di una tensione scudetto diventata tossica, permettendo al tecnico rumeno di lavorare sulla mente di un gruppo passato dal ruolo di “carro armato” a quello di grande delusa, dilapidando il vantaggio di +13 sulla concorrenza. La notizia capitale per il posticipo di Pasqua è il rientro di Lautaro Martinez: il capitano, “mancato come il pane” nelle ultime uscite, riprende il comando delle operazioni offensive. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, operazione sorpasso psicologico: Chivu ritrova Lautaro per la Roma

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