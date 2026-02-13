Il Real Madrid ha deciso di fare un’offerta da 35 milioni di euro per Wesley França, il giovane talento brasiliano che Gasperini ha lanciato alla Roma, puntando a sostituire Dani Carvajal già nella prossima sessione di mercato estiva.

Il Real Madrid punta con decisione Wesley França per la successione di Dani Carvajal. Il laterale brasiliano, protagonista di un’ascesa fulminea sotto la guida di Gian Piero Gasperini alla Roma, è finito nel mirino di Florentino Perez per la prossima sessione estiva di mercato. Secondo le indiscrezioni raccolte in Spagna, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro per strappare il classe 2003 alla società giallorossa già a luglio. L’interesse del club madrileno per l’ex Flamengo non è un capitolo inedito: il capo scout Juni Calafat seguiva il profilo del difensore ben prima del suo sbarco in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Real Madrid, assalto a Wesley: pronti 35 milioni per il gioiello di Gasperini

La Roma sta vivendo una giornata di fermento.

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio complesso, con restrizioni recenti che limitano le operazioni.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: L'indiscrezione dalla Spagna: Real Madrid all'assalto di Pedri, il piano di Florentino Perez per strapparlo al Barcellona; Carreras e Mbappé mantengono il Real Madrid nella scia del Barcellona; Sono sette anni che il Real Madrid sceglie di non fare mercato a gennaio, e in tanti non capiscono il perché; Svelato quanto incassa il Real Madrid dal trasferimento definitivo di Jimenez dal Milan al Bournemouth.

Arbitri e VAR, Rosetti svela: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi»Real Madrid Uefa, armistizio storico e addio alla Superlega: Perez evita la causa, ora l’assalto ai diritti TV! I Blancos e Nyon depongono le armi Più che un trattato di pace definitivo, quello siglat ... calcionews24.com

Tonali infiamma il mercato estivo: il Real Madrid pronto all’assalto, Newcastle avvisatoTonali infiamma il mercato estivo: il Real Madrid pronto all’assalto, Newcastle avvisato Il nome di Sandro Tonali inizia a pesare sempre di più nella pianificazione del ... tuttojuve.com

Progetto #Superlega ai titoli di coda. Pochi giorni fa il #Barcellona aveva fatto un passo indietro. Ora arriva anche il dietrofront del #RealMadrid, il cui presidente Florentino Perez era stato nel 2021 tra i principali fautori del progetto. La nota dei Blancos: «La Ue - facebook.com facebook

Dal riscatto di #Jimenez da parte del #Bournemouth il #Milan incassa 12,5M totali 19,5M di riscatto 5,5M di bonus 50% al Real Madrid Contratto fino al 2031 x.com