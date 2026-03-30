Innovazione Fater | digitalizzare azienda per ripensare modo di lavorare

Fater ha annunciato un progetto di digitalizzazione aziendale volto a rinnovare le modalità di lavoro. La società intende integrare nuove tecnologie per migliorare i processi interni e l'efficienza operativa. L'iniziativa riguarda l'adozione di strumenti digitali e innovazioni tecnologiche, senza specificare le tempistiche o i dettagli delle implementazioni. L'obiettivo è ripensare le modalità di gestione e produzione all’interno dell’azienda.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Fater promuove la digitalizzazione con l'obiettivo di ripensare l'attuale modo di lavorare, aiutando tutte le persone, indipendentemente dalla funzione aziendale, a svolgere le proprie mansioni quotidiane, sul solco di People First, la strategia di Fater che guida ogni suo ambito aziendale. La digitalizzazione è un pilastro fondamentale del percorso di trasformazione Fater 2030, un piano strategico a lungo termine, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutta l'azienda e che ha dato l'opportunità di definire il proprio ruolo nei mercati e nelle comunità in cui opera. La digitalizzazione rappresenta un impegno profondo, strategico e culturale a lungo termine. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Innovazione, Fater: digitalizzare azienda per ripensare modo di lavorare Articoli correlati Leggi anche: Lavorare tutti: viaggio tra storie e pratiche di inclusione per ripensare l'economia Smart Working: la soluzione per lavorare ovunque in modo efficienteLo smart working – o lavoro agile – è la vera e propria evoluzione del lavoro d’ufficio, sempre più diffuso in tutte le forme di attività ibride. Una selezione di notizie su Innovazione Fater digitalizzare azienda... Argomenti discussi: Innovazione, Fater: digitalizzare azienda per ripensare modo di lavorare. Innovazione, Fater: digitalizzare azienda per ripensare modo di lavorareFater promuove la digitalizzazione con l’obiettivo di ripensare l’attuale modo di lavorare, aiutando tutte le persone, indipendentemente dalla funzione aziendale, a svolgere le proprie mansioni quotid ... adnkronos.com Poste – TIM: l’impatto possibile su startup, trasformazione digitale e innovazioneL'acquisto di TIM da parte di Poste può attivare almeno tre leve per l'innovazione digitale in Italia (investimenti, dati, PMI). A patto che si crei una piattaforma aperta e non un conglomerato ineffi ... economyup.it