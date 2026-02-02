Lavorare tutti | viaggio tra storie e pratiche di inclusione per ripensare l' economia

Questa mattina a Milano è iniziato un viaggio tra storie di persone che cercano di trovare un posto nel mondo del lavoro. Andrea Bernardoni e Fabrizio Marcucci hanno presentato il loro nuovo libro,

"Lavorare tutti. Storie e pratiche di emancipazione", libro scritto a quattro mani da Andrea Bernardoni e Fabrizio Marcucci e pubblicato da Il Ponte Editore che inaugura con questo volume la sua nuova collana “Alternative”, è un’indagine sul campo che intreccia storie di vita, analisi sociale e riflessione politica ed economica. Il tutto mescolato in un reportage narrativo che pone al centro le persone con particolari fragilità e la loro inclusione attraverso il lavoro. Il libro, uscito in questi giorni, nasce da un lungo lavoro di ascolto e documentazione svolto tra cooperative sociali di inserimento lavorativo, operatori, amministratori, lavoratrici e lavoratori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Lavorare tutti

Giovedì 29 gennaio alle 16, a Terni si svolge un evento dedicato alle fiabe e all'inclusione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

FILM | Unlocking The Potential: The Vital Role of Specialist Education #documentary #accessibility

Ultime notizie su Lavorare tutti

Argomenti discussi: Volete essere pagati per viaggiare nei cottage inglesi? Ecco come fare; Dal Guggenheim di Abu Dhabi al Kanal di Bruxelles, i musei del 2026; Viaggio tra i locali di Cortina, dove si parla di Olimpiadi e del futuro della valle: La gente non ci manca, manca personale. Senza investitori stranieri, è tutto bloccato; BANGLADESH Le fabbriche deserte di Gazipur: viaggio tra le vittime della crisi del tessile.

Lavorare tutti: viaggio tra storie e pratiche di inclusione per ripensare l'economiaLavorare tutti. Storie e pratiche di emancipazione, libro scritto a quattro mani da Andrea Bernardoni e Fabrizio Marcucci e pubblicato da Il Ponte Editore che inaugura con questo volume la sua nuova ... perugiatoday.it

Roma, si continua a lavorare per Zaragoza: tutti gli ultimi dettagli - facebook.com facebook