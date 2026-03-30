Infortunio David col Canada | rientro anticipato alla Continassa? Le sue condizioni
L’attaccante della Juventus ha subito un infortunio durante una partita con la nazionale canadese. Al momento, non ci sono dettagli sulle eventuali tempistiche di recupero o sul possibile rientro anticipato alla Continassa. La società sta monitorando le condizioni del giocatore, senza ancora comunicare eventuali decisioni ufficiali riguardo alla sua presenza nelle prossime gare o allenamenti.
Infortunio David col Canada: le novità sulle condizioni dell’attaccante della Juventus. Il giocatore è uscito malconcio dalla gara con l’Islanda. onathan David è stato il protagonista dell’ultimo impegno amichevole disputato dal Canada, realizzando una decisiva doppietta su rigore contro l’ Islanda. Nonostante l’ottima prestazione personale, l’attaccante della Juventus è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo a causa di un problema fisico, uscendo dal campo con una caviglia gonfia a seguito di una contusione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’allarme in casa bianconera, tuttavia, è rientrato rapidamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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