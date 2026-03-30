Incontri ASviS – National Biodiversity Future Center | la biodiversità al centro

Il 24 e il 30 marzo sono stati trasmessi due incontri online dagli studi Ansa, organizzati dall’ASviS e dal National Biodiversity Future Center. Le sessioni hanno affrontato temi legati alla biodiversità, con interventi di esperti e rappresentanti di enti e istituzioni. Gli eventi sono stati accessibili in diretta e sono disponibili anche in forma registrata.

Due appuntamenti online, trasmessi il 24 e il 30 marzo dagli studi Ansa, per approfondire con esperti e stakeholder il rapporto tra natura e rigenerazione urbana in ottica di politiche pubbliche e scelte imprenditoriali Dopo il talk “ Restauro della natura ” organizzato dall’ ASviS, in collaborazione con il qui e Ansa, e andato in onda martedì 24 marzo, con ospiti Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, Monica Paternesi, giornalista dell’Ansa, e Massimo Labra, direttore scientifico di Nbfc, oggi 30 marzo alle ore 12.00 si terrà il secondo appuntamento dal titolo “Piani della Natura e rigenerazione urbana”. Trasmesso in... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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